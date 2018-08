Jr. Olympic Results

Regan competed in:

Girls 10 & under 200 Meter Free - Place 11

Girls 10 & under 100 Meter Breast - Place13

Girls 9-10 50 Meter Fly - Place 16

Girls 9-10 50 Meter Free - Place 23

Girls 9-10 50 Meter Back - Place 19

Girls 10 & under 100 Meter Back - Place 14

Girls 9-10 50 Meter Breast - Place 11

Girls 10 & under 100 Meter Free - Place 19

Girls 10 & under 200 Meter Medley Relay Place 3 (Bronze Medal)

